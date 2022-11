Gretchen e o marido, Esdras de souza - Reprodução / Instagram

Gretchen e o marido, Esdras de souzaReprodução / Instagram

Publicado 01/11/2022 10:30

Rio - Esdras de Souza, marido de Gretchen, usou as redes sociais, na segunda-feira, para rebater comentários de seguidores que questionaram sua orientação sexual. No Instagram, o músico de 50 anos foi vítima de comentários pejorativos após publicar um vídeo sobre seu mestrado em Musicoterapia, onde aparece dançando.

"Eu acho que esse cara queima", comentou uma seguidora no registro do artista, referindo-se pejorativamente à homossexualidade. "Enquanto eu voo alto, tu cai nas mais profundas frustrações por ser gente involuível. Quem és no meio do mundo? No meio do nada, com certeza és uma grande celebridade quando se fala em pobreza de espírito. Faz alguma coisa boa na sua vida e deixa de ser pobre de alma", rebateu Esdras.

"Para mim, ele é gay", opinou outra, que logo recebeu uma resposta do artista. "Gente tão pequena como tu e principalmente preconceituosa jamais evoluirá na vida. Continuarás pobre de tudo e principalmente de espírito. Lhe convido a se retirar da minha rede, 'bruaca'", escreveu ele, que é casado com a cantora desde 2020.