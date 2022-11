Marco Nanini embarca no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, usando uma cadeira de rodas - Victor Chapetta / Ag. News

Marco Nanini embarca no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, usando uma cadeira de rodasVictor Chapetta / Ag. News

Publicado 01/11/2022 07:45

Rio - O ator Marco Nanini, de 74 anos, embarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na tarde desta segunda-feira. Usando uma cadeira de rodas e segurando uma bengala, o veterano contou com a ajuda de um profissional do local enquanto aguardava a hora de entrar no avião.

fotogaleria

Recentemente, Marco Nanini foi confirmado na série "Abadiânia", para interpretar João de Deus, no Canal Brasil. Em junho deste ano, o ator fez uma participação na série "Sob Pressão". Na ocasião, ele explicou que estava afastado das telinhas por conta de uma depressão que se agravou na pandemia da covid-19.

"Eu tenho uma depressão que vai e volta, e desta vez foi profunda. Via TV e ficava arrasado, as pessoas morrendo, as imagens dos lugares que eu frequentava, restaurantes, teatros, tudo fechado. A falta de convívio com o povo da cultura também foi um baque. Sem conviver, a gente não se ouve, não se conecta. Do ponto de vista individual é triste e para a cultura, um problema. Aliás, ela nunca foi tão maltratada como agora", disse à revista "Veja".