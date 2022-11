Marisa Monte vai às compras com a filha em shopping da Zona Sul

Rio - Marisa Monte foi vista, na noite desta segunda-feira, em um shopping localizado na Zona Sul do Rio. A cantora sorriu para o fotógrafo no local, enquanto passeava com a filha caçula, Helena, de 13 anos, fruto do casamento com o empresário Diogo Pires Gonçalves. Sempre discreta sobre sua vida pessoal, a artista também é mãe de Mano Wladimir, 19, do antigo relacionamento com o músico Pedro Bernardes.

Relatar erro