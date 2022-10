Juliette mostra hematomas no corpo e fala sobre farra do fim de semana, na Paraíba - Reprodução/Instagram

Juliette mostra hematomas no corpo e fala sobre farra do fim de semana, na ParaíbaReprodução/Instagram

Publicado 31/10/2022 17:48

Rio - Juliette Freire usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para mostrar o resultado da farra com as amigas no fim de semana. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a cantora revelou as pernas com hematomas causados por brincadeiras em um passeio de barco que realizou durante viagem à Paraíba, sua terra natal, onde esteve para votar no segundo turno das eleições.

fotogaleria

"Cheguei. Agora estou em São Paulo. Foi mara esses dias. Tô rouca. Me diverti demais com minhas amigas, com minha família. Tô toda ferrada do joelho. A gente brincando no barco de ficar pulando uma em cima da outra, essas doidices de bêbado", contou a campeã do "BBB 21". "Simplesmente olha como tá meu joelho. Minha perna tá toda assim, a outra também, minha gente", disse ela, enquanto mostrava os machucados.

Em seguida, a influenciadora aproveitou para comentar uma instabilidade no Instagram que agitou a internet nesta segunda-feira: "E o Instagram está deletando e suspendendo contas. Várias amigas minhas tiveram contas suspensas ou deletadas. Nos meus seguidores, acho que já reduziu uns 400 mil. Muito, muito, muito. Não sei o que está acontecendo aí. A gente vai descobrir depois", afirmou.