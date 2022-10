Leandro Lima e o filho, Toni - Reprodução/Instagram

Leandro Lima e o filho, Toni Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2022 16:28

Rio - Leandro Lima participou do "Encontro" desta segunda-feira e conversou com Patrícia Poeta sobre o nascimento de seu segundo filho, Toni, de 4 meses, o primeiro do casamento com a modelo Flávia Lucini. O ator de 40 anos, que interpretou o peão Levi na novela "Pantanal", contou que o casal estava a caminho da maternidade, mas o pequeno acabou nascendo no carro. O papai coruja relembrou a emoção de acompanhar o parto pelo retrovisor.

"Era o primeiro parto da doula e da Flávia. Foi o momento mais emocionante, a maior descarga de adrenalina que tive na vida", declarou. "Fui tentando ver pelo retrovisor, era a noite. O tempo de espera do nascer até a hora que ele chorou pela primeira vez, a primeira sensação que tive dele no mundo, já que não pude ver, não foram nem 10 segundos, mas parecia 10 minutos", relatou o artista.

A apresentadora do programa matinal ainda falou sobre sua experiência com o parto do filho, Felipe, em Nova York, nos Estados Unidos. "No meu caso, levei 14 horas em trabalho de parto, minha história foi bem complicada", afirmou Patrícia, que disse ter feito cesárea após a longa espera.

Leandro Lima usou as redes sociais para anunciar a chegada de Toni, que nasceu no dia 3 de junho deste ano, fruto da relação com Flávia Lucini. O casal havia programado um parto mais tranquilo, mas a criança se antecipou e resolveu nascer dentro do carro, momentos antes de chegar ao hospital. Leandro também é pai de Giulia, de 21 anos.