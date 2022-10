Rogéria critica comentário homofóbico de Cássia Kis em entrevista para Marília Gabriela - Reprodução / Twitter e Divulgação

Rogéria critica comentário homofóbico de Cássia Kis em entrevista para Marília GabrielaReprodução / Twitter e Divulgação

Publicado 31/10/2022 13:05 | Atualizado 31/10/2022 13:44

Rio - Internautas viralizaram, na última semana, o trecho de um vídeo em que Rogéria, falecida em 2017 aos 74 anos, conta para Marília Gabriela as suas divergências com Cassia Kis. O registro foi resgatado após as recentes falas homofóbicas da atriz de 64 anos durante uma conversa com a apresentadora Leda Nagle.

fotogaleria

Na entrevista de 1998, a artista relembrou uma fala homofóbica de Cassia Kis em uma participação no "Domingão do Faustão". "Ela foi muito infeliz com uma declaração ao Faustão, quando perguntaram pra ela como ela reagiria se tivesse um filho homossexual. [Ela disse] que 'não saberia onde teria errado'. Pegou uma briga forte! Eu a xinguei e ela pariu dois filhos logo em seguida", disse ela na ocasião.

Na web, internautas aproveitaram para opinar sobre a fala de Rogéria. "Então ela [Cassia Kis] sempre foi assim... Como não percebemos antes?", indagou um. "Que ódio dessa Cassia Kis! Espero que seja demitida!", escreveu outro. "Ela [Rogéria] estava anos luz na nossa frente", opinou uma fã.

Veja o vídeo