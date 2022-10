Erasmo Carlos se pronuncia após boatos de morte: Estou muito vivo - Reprodução do Instagram

Publicado 31/10/2022 11:47

Rio - Erasmo Carlos, de 81 anos, apareceu pela primeira vez nas redes sociais após ser internado no hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio, no último dia 17. O Tremendão foi clicado pela esposa, Fernanda Pessoa, na unidade de saúde e publicou a foto em seu Instagram. Na legenda, o cantor escreveu um trecho da música 'À Janela', do amigo Roberto Carlos, revelou que deve ter alta até quarta-feira e se manifestou sobre o boato de sua morte. 'Estou muito vivo'.

"Da janela o horizonte. A liberdade de uma estrada eu posso ver. O meu pensamento voa livre em sonhos pra longe de onde estou", começou ele, citando a música de Roberto. "Estou muito vivo e, se tudo der certo, saindo do hospital até quarta. Foto tirada por Fernanda hoje (nesta segunda-feira), no Hospital Barra D'or. Esse ano eu não morro …. parafraseando Belchior", finalizou Erasmo.







"Que coisa horrorosa. Maldade demais. Hoje tive uma amostra grátis do quanto as pessoas não sabem para onde estão indo ou o que estão fazendo. Primeiramente: meu marido está bem. Segundo: quando uma pessoa sofre uma perda é assim que vocês são ensinados a se comportar? Me xingaram, vieram apurar comigo, com os filhos e os amigos de forma mais vil e puramente curiosa. respeito e discrição possível", afirmou ela.