Gretchen e Esdras de SouzaReprodução do Instagram

Publicado 31/10/2022 09:29

Rio - Gretchen, de 63 anos, desmentiu os boatos de que estaria grávida através do Instagram, neste domingo. Os rumores surgiram após o marido da cantora, Esdras de Souza, posar para uma foto com a mão na barriga dela. A Rainha do Rebolado, então, explicou para os fãs que não pode mais ter bebês, pois já entrou na menopausa há uma década.

"Eu amaria estar grávida, mas não estou. Até porque não posso mais. Tenho 63 anos e há 10 já estou na menopausa. Então, vamos especular coisas reais. Seria lindo ser mãe de um filho de um homem tão incrível como o Esdras, mas a verdade é que amamos tirar fotos naquela pose. Beijinhos. Amo vocês", escreveu a mamãe de Thammy, Décio, Sergio, Gabriel e Giullia, além de ter adotado Jenny e Valentina.