Lúcia Veríssimo ironizou comentário homofóbico de Cássia Kis - Divulgação/TVGlobo

Publicado 31/10/2022 20:57

Rio - Cássia Kis se manifestou após fazer declarações homofóbicas em uma live com a jornalista Leda Nagle, recentemente. A atriz, que interpreta a Cidália da novela "Travessia", na TV Globo, foi procurada pelo "Fofocalizando", do SBT, e se defendeu das críticas que recebeu de internautas e da classe artística.

"Não sou homofóbica e não fiz uma declaração homofóbica. Não há mentira no que disse", declarou a veterana, em resposta à jornalista Gaby Cabrini. Cássia ainda comentou a nota divulgada pela Globo, repudiando as falas da artista: "Esse é um problema meu e da TV Globo. Na próxima semana, certamente você saberá, e não será por mim. Fique com Deus", disse.

Em live no Instagram com a jornalista Leda Negla, Cássia Kis polemizou por seus comentários preconceituosos: "Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando", afirmou.

"O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana? Porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer? Se você tem um casal gay é uma coisa, quando eles querem adotar uma criança, mas e quando não tiver mais? Se você tem um casal gay é uma coisa quando eles querem adotar uma criança, mas e quando não tiver mais [o desejo]?", questionou a veterana.