Brunna Gonçalves curte dia na praia com amigos

Rio - Brunna Gonçalves aproveitou a sexta-feira para renovar o bronzeado na praia da Barra Da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A dançarina de 30 anos escolheu um biquíni animal, boné preto e óculos escuros para aproveitar o dia na companhia dos amigos.

Casada com Ludmilla, a ex-BBB comemorou a vitória da mulher no Grammy Latino 2022. A cantora venceu a categoria "Melhor Álbum de Samba/Pagode" com o álbum "Numanice 2". "MEU DEUS!! MEU AMOR GANHOU O #LatinGRAMMY !! É DELA PORR*", festejou.

MEU DEUSSSSSS!! MEU AMOR GANHOUUUU O #LatinGRAMMY !! É DELA PORRAAAAAAA AAAAAAAAAAA — Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves) November 17, 2022

Relatar erro