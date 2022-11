Bruna Biancardi - Reprodução/Instagram

Publicado 18/11/2022 15:31

Rio - Bruna Biancardi abriu a caixinha de perguntas do Instagram e contou detalhes de sua estadia no Catar. A influenciadora de 28 anos revelou aos seguidores que sentiu segurança no país apesar dos casos de machismo e assédio que ocorrem em Doha, capital do Catar.

"Me senti segura. Não andei sozinha, sempre acompanhada, mas todos foram muito respeitosos e educador por lá. Tive medo no primeiro dia que andei por Doha por ser um lugar que eu não conhecia. Apesar de mexerem com as mulheres, não é nada desrespeitoso como aqui no Brasil. É mais para chamar a atenção e você entrar nas lojas. Deixem o airdrop desligado porque eles mandam uma foto com o link do WhatsApp deles", revelou.

"Mas, em um contexto geral, foi bem tranquilo. É um lugar que está acostumado com turistas, e eles adoram o Brasil", concluiu.