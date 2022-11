Willow Smith é confirmada como atração do Lollapalooza 2023 - Reprodução/Instagram

Willow Smith é confirmada como atração do Lollapalooza 2023Reprodução/Instagram

Publicado 18/11/2022 14:58

Rio - O Lollapalooza anunciou, nesta quinta-feira (17), uma atração surpresa que se apresentará na edição de 2023. Ninguém menos que Willow Smith fará parte do extenso line-up do festival e o assunto rendeu nas redes sociais.

fotogaleria

"É ELA! Muito felizes em anunciar que a WILLOW se junta ao time de atrações da nossa décima edição. Ela se apresenta no domingo, dia 26/3. ", comunicou o festival.

Filha dos atores Will Smith e Jada Pinkett, e irmã de Jaden e Trey Smith, Willow é uma cantora e atriz estadunidense de 22 anos. Ícone da geração Z, lançou seu primeiro single "Whip My Hair" aos 10 anos após ter despertado a atenção do público quando estrelou ao lado do pai o filme "Eu Sou a Lenda", em 2007.



A organização do Lolla revelou no mês passado que a décima edição do festival contará com a presença de Drake, Billlie Eilish, Blink - 182, Rosalía, Lil Nas X, Tame Impala, além de artistas brasileiros como Pedro Sampaio, Os Paralamas do Sucesso, Anavitória, Pitty, Ludmilla, Filipe Ret e Rashid.

O evento acontece nos dias 24, 25 e 26 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e os ingressos seguem disponíveis por preços que variam de R$ 1 mil a R$ 5 mil.



willow smith você tem uma missão no lolla: pic.twitter.com/LlJuv6zh6z — gabriel (@imyelix) November 17, 2022