Jeniffer Nascimento curte dia de sol com o marido na praia da Barra da Tijuca - Dilson Silva/AgNews

Jeniffer Nascimento curte dia de sol com o marido na praia da Barra da TijucaDilson Silva/AgNews

Publicado 18/11/2022 13:43 | Atualizado 18/11/2022 13:44

Rio - Jeniffer Nascimento curtiu a sexta-feira (18) de sol no Rio na praia da Barra da Tijuca, localizada na Zona Oeste. De biquíni branco, a atriz estava acompanhada do marido, o ator Jean Amorim, com quem deu uma caminhada. O casal contou ainda com a companhia de sua cachorrinha, Sol. Jeniffer e Jean são casados desde junho de 2019.

fotogaleria

Atualmente, Jennifer está no ar como Jéssica na novela "Cara E Coragem", na TV Globo. Além disso, a atriz agora faz parte do elenco fixo do programa da Multishow "Vai Que Cola", que está na sua décima temporada, como a personagem Carolzinha.