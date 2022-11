Deborah Secco fala sobre o desejo de ter mais um filho - Eduardo Martins / Agnews

Deborah Secco fala sobre o desejo de ter mais um filhoEduardo Martins / Agnews

Publicado 18/11/2022 12:04

Rio - Deborah Secco quer aumentar a família. A atriz de 42 anos revelou que está tentando engravidar novamente e tem até se rendido a algumas crenças populares para aumentar as chances de concepção do bebê. Ela, que é casada com Hugo Moura e mamãe de Maria Flor, de seis anos, ainda contou qual a opinião da filha sobre ter um irmãozinho ou irmãzinha.