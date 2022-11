Gustavo Marsengo e Laís Caldas estão juntos desde que se conheceram no 'BBB 22' - Reprodução/Instagram

Publicado 18/11/2022 21:33

Rio - Laís Caldas completou 31 anos nesta sexta-feira e foi presenteada com uma homenagem emocionante do namorado, Gustavo Marsengo, nas redes sociais. Em postagem no Instagram, o advogado se declarou para a dermatologista, com quem iniciou o romance quando os dois participaram do "BBB 22", da TV Globo.

"Parabéns, meu amor. Trinta e uma primaveras!! A primeira de todas as outras que iremos comemorar juntos. Quando recebi o convite para o 'BBB', eu sabia que minha vida iria mudar drasticamente, mas não imaginava que iria sair de lá com o amor da minha vida... Ainda bem que me deixei apaixonar pela pessoa maravilhosa que você é. Você é o meu maior prêmio. Obrigado por estar e ser o presente da minha vida. Te amo, te amo, te amo", disse o ex-brother.

E a aniversariante do dia fez questão de retribuir o carinho do namorado, que compartilhou uma sequência de fotos do casal. "Amor, que texto mais lindo, fiquei emocionada! Sem dúvidas, você foi o meu maior e melhor prêmio, chegou quando eu mais precisava! Me traz paz, leveza, amor, força… Primeiro aniversário de todos que vamos passar juntinhos! Obrigada por cuidar tão bem de mim! Te amo", escreveu Laís.

