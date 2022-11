Jade Picon - Reprodução/Instagram

Jade Picon Reprodução/Instagram

Publicado 18/11/2022 20:02

Rio - Após um incêndio atingir o cenário da novela "Todas as Flores", localizado nos Estúdios Globo, em Jacarepaguá , Jade Picon precisou acalmar os seguidores. A atriz e influenciadora de 21 anos estava na emissora nesta sexta-feira gravando cenas de "Travessia", sua primeira novela, e isso despertou a preocupação dos fãs.

fotogaleria A atriz usou as redes para se manifestar sobre o incêndio. "Está tudo bem comigo, gente!!! Fiquem tranquilos", avisou.

No folhetim escrito por Gloria Perez, a ex-participante do "BBB 22" interpreta Chiara, filha de Moretti (Rodrigo Lombardi) e Débora (Grazi Massafera). A jovem foi criada por Guerra (Humberto Martins) e se envolve amorosamente com Ari (Chay Suede).