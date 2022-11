Anitta, Maiara e Maraísa aproveitam balada em Los Angeles - Reprodução Internet

Publicado 18/11/2022 16:12 | Atualizado 18/11/2022 16:40

Rio - Anitta marcou a noite de premiação do Grammy Latino com uma apresentação histórica do funk carioca, mas não parou por aí. A cantora Maiara usou seu Instagram, na última quinta-feira (17), e mostrou que a Poderosa a levou junto com a irmã Maraísa para uma noitada em Los Angeles. As artistas receberem indicações na premiação, mas saíram de mãos vazias. E quem disse que havia motivo para tristeza?

Nos vídeos, o trio aparece em uma balada e aproveita bastante ao som dos hits de Anitta. Em outro momento, já no carro, a cantora de 'Envolver' avisa: "O sequestro da Maiara parte dois. Vamos ver o que acontece dessa vez". "I love you (eu te amo), Anitta. É a única coisa que eu sei falar em inglês", responde a sertaneja.

Não é a primeira vez que a cantora leva Maiara para aproveitar a noite americana. A sertaneja terminou há poucos meses seu relacionamento conturbado com Fernando Zor, e contou com a amiga para retomar a vida de solteira. Dessa vez, as três aproveitaram o pós do Gramy Latino, no qual as irmãs concorriam como Melhor Álbum de Música Sertaneja e Anitta como Gravação do Ano e Melhor Interpretação de Reggaeton.