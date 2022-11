Sophie Charlotte renova o bronzeado em praia do Rio

Rio - Sophie Charlotte aproveitou a sexta-feira ensolarada para ir à praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. No local, a atriz de 33 anos renovou o bronzeado e tomou água de coco. Simpática, ela, ao perceber que estava sendo clicada por um paparazzo, posou para algumas fotos.

Atualmente, Sophie está no ar como a protagonista da novela "Todas as Flores", de João Emanuel Carneiro, exibida no Globoplay. Na trama, ela dá vida à Maíra, uma jovem que tem deficiência visual. A artista também é a estrela do filme "Meu Nome é Gal", com estreia prevista para o ano que vem. No longa, a esposa de Daniel de Oliveira e mamãe de Otto interpreta a cantora, que faleceu aos 77 anos neste mês.