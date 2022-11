Linn da Quebrada posa ao lado de Fernanda Montegro - Reprodução do Instagram

Linn da Quebrada posa ao lado de Fernanda MontegroReprodução do Instagram

Publicado 18/11/2022 11:18

Rio - Linn da Quebrada gravou ao lado de Fernanda Montenegro, nesta sexta-feira, e a aproveitou a ocasião para tietar a atriz de 93 anos. A ex-BBB posou ao lado da veterana da televisão e compartilhou os cliques no Instagram. Na legenda, a cantora exaltou o talento artista e falou sobre a experiência de trabalhar ao lado dela. As duas contracenam no longa 'Dona Vitória', sem previsão de estreia.

"Mais que amigas, parceiras, atrizes, atrozes & artistas. Colegas de trabalho, de profissão. Dona Fernanda. Ou dona Vitória. Na primeira leitura ressaltou o quanto para ela era importante que minha atuação fosse com ela, não para câmera, como vitrine. Uma para outra, onde uma ampara a outra. Quando ouvi isso respirei aliviada. Aprendi a atuar dessa maneira", começou Linn.

"Não sei fingir, sei forjar. Ou será que finjo tão bem que até eu me engano? No rela-rela da relação, se deixando atravessar a ponto de sentir e, assim sendo ser surreal, mais que real a própria vida real (...). No fim do dia Fernanda Montenegro disse, me segurando nas mãos e me olhando nos olhos que: 'Nossa arte sai na urina'. Desde então não fui mais ao banheiro", brincou a artista.