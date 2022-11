Tony Ramos e Luis Miranda repercutem declarações homofóbicas de Cássia Kis - Montagem/Fábio Rocha/Instagram

Publicado 17/11/2022 21:30

Publicado 17/11/2022 21:30

Rio - Tony Ramos e Luis Miranda repercutiram, nesta quarta-feira, as declarações homofóbicas feitas por Cássia Kis em uma live com a jornalista Leda Nagle. Os atores lamentaram o comportamento polêmico da atriz, que polemizou ao dizer que "estão destruindo a família" e questionar as relações homoafetivas.

"Esse é um assunto já esgotado, né? Eu acho que ninguém pode separar a grande atriz ela é (...) É claro que certas afirmativas foram surpreendentes pra mim", iniciou Tony, que disse ter chegado de viagem aos Estados Unidos no último sábado. "Muita coisa eu não sabia, aí você leva um susto. Mas não cabe a mim o julgamento, cabe a mim apenas uma surpresa, lamentável. Se foi dito daquela maneira, certas afirmativas foram tristes. Eu não compactuo, mas sei separar a grande atriz que ela é, a pessoa que ela é e lamento por esse pensamento", completou o veterano, durante um evento de lançamento da série "Encantado's", que chega ao Globoplay nesta sexta-feira.

E Luis Miranda também foi sincero ao comentar as falas dá atriz que dá vida à Cidália da novela "Travessia": "Não é que surpreende, decepciona. Deixa a gente triste. Cada um sabe o peso da sua cabeça, então eu não gosto de julgar e acho que é uma coisa deselegante julgar comportamentos alheios. É lamentável, só isso que a gente pode dizer", disse o ator, que é assumidamente homossexual.

No final de outubro deste ano, Cássia Kis agitou as redes sociais com um discurso homofóbico durante um bate-papo com Leda Nagle. "Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. (...) O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana? Porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?", disparou a atriz de 64 anos, na ocasião.