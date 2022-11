Casimiro Miguel testou positivo para Covid-19 - Reprodução/Twitch

Publicado 17/11/2022 16:06

Rio - Casimiro Miguel anunciou nesta quinta-feira que testou positivo para Covid-19. Com o diagnóstico, o streamer acabou adiando seu casamento, que seria realizado no próximo sábado. O influenciador ainda contou que segue os cuidados com foco na transmissão da Copa do Mundo em seu canal da Twitch.

"Fala rapaziada, tudo bem? Estou passando aqui pra fazer um comunicado não muito feliz. O meu casamento que seria agora dia 19, não vai acontecer. Ontem eu testei positivo pra covid e uma decisão nossa, que foi muito doída, mas foi melhor pra todo mundo, pra saúde dos convidados ... a gente decidiu adiar esse casamento provavelmente para o mês que vem. É melhor que eu avise por aqui do que saia em algum site antes, com alguma matéria caça-cliques", comunicou.

"Eu estou bem, estou sendo medicado, tudo sob controle e espero voltar mais forte do que nunca aí pra essa Copa do Mundo que está chegando", acrescentou.