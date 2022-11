Abatida, Perlla tenta voltar à rotina após prisão do marido - Reprodução/Instagram

Publicado 17/11/2022 17:45

Rio - Perlla abriu o coração com os seguidores nesta quinta-feira sobre as dificuldades que tem enfrentado nas últimas semanas. O marido da cantora, Patrick Abrahão, foi preso no dia 19 de outubro pela Polícia Federal por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato.

fotogaleria Com olheiras, a cantora explicou que a prisão do marido foi o motivo para que ela não gravasse mais seus covers. "Vou gravar as músicas, mas não estou com uma aparência muito boa. Estou cheia de olheiras. Já tinha, mas agora tenho tido mais, lógico. Já não dorme direito, cheia de problemas... Ninguém é criança. Graças a Deus, aqui a gente conversa às claras. Eu sou muito transparente, não consigo ser de mentira. Se eu estiver mal, você vai me ver mal. Se estiver bem, você vai me ver bem. Isso eu faço questão de expor, principalmente pelo meu trabalho", desabafou.

Além de Patrick Abrahão, outros cinco mandados de prisão e 41 de busca e apreensão foram expedidos pela 3ª Vara da Justiça Federal de Campo Grande (MS) com alvos nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina. A justiça também determinou o bloqueio de $20 milhões de dólares, além do sequestro "de dinheiro em contas bancárias, imóveis de altíssimo padrão, gado, veículos, ouro, joias, artigos de luxo, mina de esmeraldas, lanchas e criptoativos em posse das pessoas físicas e jurídicas investigadas".