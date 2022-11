Kim Kardashian exibe suas curvas para divulgar marca de biquíni nas redes sociais - Reprodução Internet

Publicado 17/11/2022 13:40

Rio - Kim Kardashian, de 42 anos, fez a alegria de seus seguidores do Instagram, na manhã desta quinta-feira, ao posar de biquíni para promover a sua marca. A socialite postou fotos em que aparece usando modelitos bem pequenininhos e mostrou seu corpão escultural.

Kim completou fez aniversário em outubro. Na ocasião, ela pretendia fazer uma viagem em seu jatinho de US$ 42 milhões, cerca de R$ 398 milhões na cotação atual do dólar. No entanto, os planos da empresária foram frustrados por conta das condições climáticas. A aeronave precisou fazer um pouso forçado e a comemoração, que seria em Las Vegas, acabou acontecendo em Calabasas, nas proximidades da mansão de Kim.