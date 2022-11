Lucas Guimarães pede desculpas a Jade Picon - Reprodução do Instagram

Publicado 17/11/2022 13:30 | Atualizado 17/11/2022 13:44

Rio - Lucas Guimarães usou o Instagram Stories, na madrugada desta quinta-feira, para se desculpar com Jade Picon após receber várias críticas dos fãs da atriz de "Travessia", da TV Globo. Tudo começou quando o apresentador do "PodCats" fez uma pergunta indelicada para Arthur Aguiar sobre a relação dele com a influenciadora digital durante o "Big Brother Brasil 22" - os dois eram rivais no reality. "Era uma relação de jogo ou de tesão?". Não demorou muito para os admiradores de Jade detonarem o influenciador digital.

"Quero pedir desculpas pra Jade e pra vocês. Para mim é tudo muito novo, é o início no podcast. Fui totalmente infeliz na pergunta, acho que nem o pessoal de casa também entendeu o que eu queria dizer. Eu não vou me colocar, me posicionar", disse ele. "Errei, falhei e como ser humano estou aqui pedindo desculpas", completou.

Entenda o caso:

Arthur Aguiar foi o entrevistado do "PodCats", apresentado por Lucas e Camila Loures. Na ocasião, o influenciador digital quis saber mais sobre a relação do cantor, que na época era casado com Maíra Cardi, e Jade Picon no "BBB". No reality, os dois eram rivais.

"Durante sua passagem no 'BBB', as pessoas se questionaram muito sobre a sua relação com a Jade. Era uma relação de jogo ou de tesão? Muitos questionavam se a perseguição dela com você era porque ela tinha tesão por você, que existia algo entre vocês. Não sabiam se era jogo, tesão, ou assunto mal resolvido. Queria que 'hablasse' (falasse) junto comigo. Até que ponto era tesão, até que ponto era jogo. Você sentia que ela mexia com você?", questionou o ex-marido de Carlinhos Maia.

Arthur se surpreendeu: "Tesão? Eu nunca tinha escutado isso. Não teve nada disso". Camila tentou amenizar o climão. "Você usou a palavra errada. Acho que você quer saber se o Arthur sentia se Jade era a fim dele, ou algo assim", ressaltou. "Então, amiga. Isso é tesão", reagiu Lucas. "Mas é que tesão fica muito sexual", rebateu Loures. "Não falei no sentido de transar", disse o influenciador. "Mas pareceu", destacou Arthur.

Os fãs de Jade, então, criticaram Lucas nas redes sociais. "Eu adoro o Lucas mais o que ele fez foi total desnecessário e falta de profissionalismo! Não é porquê uma mulher tem decisões diferentes, quer seguir suas ideias ou até mesmo ir contra outro adversário que ela está querendo ele!", comentou um. "Resumir a imagem de uma mulher a "tesão" por bater de frente com um homem a qual ela não tem concordância nas atitudes, indo de encontro a seus conceitos, é de uma falta de caráter absurda. Machismo", opinou outro. A hashtag "Jade merece respeito" chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter.