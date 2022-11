André Luiz Frambach e Larissa Manoela comemoram aniversário de namoro - Reprodução/Instagram

Rio - André Luiz Frambach usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para comemorar seu aniversário de namoro com Larissa Manoela. No Instagram, o ator publicou um longo texto em homenagem à artista e desejou que os dois permaneçam juntos por muito tempo.

"Mais um dia 17 do lado da mulher da/para minha vida, da mulher que me faz sorrir todo dia. De quem me mostrou o que realmente é amar e ser amado, de quem não desgruda de mim nunca e de quem eu não quero desgrudar nunca", iniciou o artista.

"Meu sorvetinho, você é mais que minha mulher, você é minha amiga, meu porto seguro, minha confidente, minha parceira de treino, de jogo, de tudo nessa vida e será assim para a vida toda. Todas as conquistas tem um sabor maior quando são divididas com as pessoas certas, e tudo tem ficado muito mais gostoso!", concluiu Frambach.

Em seu perfil, Larissa Manoela também não poupou elogios ao amado, a quem se referiu como "alma gêmea". "'Dé' é o sonho que eu custei acreditar ser real. Não sabia que seria possível encontrar meu match perfeito, minha metade da laranja, minha alma gêmea (risos). Afinal, quem acredita em conto de fadas até hoje? Eu, menina pequena, que sempre quis ter um príncipe encantado como nas histórias dos livros que li e dos filmes que assisti. Achei logo você que me faz todo dia escrever mais um capítulo da nossa história. Doce, divertida…Uma delícia! Cheia de momentos maravilhosos e memórias pra colecionar.", afirmou a atriz.

"Resisti em me entregar, sempre foi per(feito) demais para mim. Como pode? (risos) Isso não existe mais não, está em extinção. Já era amigo e parceiro, só ganhou um cargo a mais. Aliás, o meu favorito! Namorado, aliado e meu peixe mais gato! Ele é absurdo mesmo! A vida é leve junto com você! Já são tempos juntos, essa história começou a ser contatada há 3 anos nos rolos das câmeras e a 1 e meio ela é domínio próprio (risos), mas a gente só resolveu publicar a obra a 4 meses. É porque história boa de verdade tem um tempo de maturação, ela há sempre de ficar melhor. O argumento pode ser excelente mas o tratamento faz com que ele fique perfeito (linguagem de cinema, a gente entende). Te amo, peixão! Nós dois para vida toda!", declarou ela.