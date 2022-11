Liniker vencer Grammy Latino e se torna a primeira artista trans brasileira a receber o prêmio - Reprodução

Liniker vencer Grammy Latino e se torna a primeira artista trans brasileira a receber o prêmioReprodução

Publicado 17/11/2022 22:13 | Atualizado 17/11/2022 23:14

Rio - Liniker fez história, na noite desta quinta-feira, ao ganhar o Grammy Latino de 'Melhor Álbum de Música Popular Brasileira', se tornando a primeira artista trans do Brasil a conquistar o prêmio. A cantora de 27 anos recebeu a estatueta pelo disco "Indigo Borboleta Anil" e foi aplaudida de pé durante a pré-cerimônia realizada em Las Vegas.

Ludmilla vence Grammy Latino e participa como membro votante da premiação fotogaleria

"Que gigante, importante e significativo o espaço que o disco dos meus sonhos alcançou. Esse prêmio é resultado de muita dedicação, trabalho e um time maravilhoso que construíram tudo isso comigo", declarou a artista, em postagem no Twitter. Liniker disputava a categoria contra Caetano Veloso, Marisa Monte e Ney Matogrosso.

Que gigante, importante e significativo o espaço que o disco dos meus sonhos alcançou. Esse prêmio é resultado de muita dedicação, trabalho e um time maravilhoso que construíram tudo isso comigo. Melhor álbum de Música Popular Brasileira.



Tô imensamente feliz! #LatinGRAMMYs pic.twitter.com/Ckj8C2JT4R — Liniker (@Liniker) November 17, 2022

A noite ainda foi marcada pela vitória de Ludmilla no páreo do 'Melhor Álbum de Samba/Pagode', com o "Numanice #2". Erasmo Carlos, Alceu Valença, a banda Bala Desejo e a dupla Chitãozinho e Xororó também foram premiados em suas respectivas categorias. A cerimônia oficial, com transmissão ao vivo em um canal da TV por assinatura, tem Anitta como uma das apresentadoras, além da cantora concorrer ao prêmio de 'Gravação do Ano' pelo hit 'Envolver'.