Malu Galli e Paloma Duarte Reprodução/Instagram

Publicado 17/11/2022 19:07 | Atualizado 17/11/2022 19:08

Rio - Paloma Duarte usou o Instagram nesta quinta-feira para comemorar o aniversário de Malu Galli, que completou 51 anos. As atrizes estreitaram os laços de amizade durante as gravações de "Além da Ilusão", recente novela das seis, da TV Globo, na qual interpretaram as irmãs Violeta e Heloísa.