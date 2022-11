Fátima Bernardes comemora falso negativo para COVID - Reprodução Internet

Publicado 17/11/2022 17:35 | Atualizado 17/11/2022 17:42

Rio - Fátima Bernardes assustou seguidores ao postar a foto do resultado do seu teste de COVID, nesta quinta-feira (17). A apresentadora errou ao comemorar em seu Twitter o suposto negativo de um teste caseiro. Ao escrever: "Negativamos. Obrigada pela torcida", os internautas perceberam que os exames na realidade mostravam os dois tracinhos, indicando resultado positivo.

Fátima prontamente compartilhou em seu Instagram a postagem e reconheceu o erro. A repórter escreveu: "Galera, obrigada pelo alerta. Falei com o médico e esse sombreado no meu teste significa que ainda estou positivo. Continuo dentro de casa em Recife. E sigo sem sintomas nesse 8º dia”. Um dos tracinhos do exame estava quase imperceptível, e a nova apresentadora do The Voice confessou que esse foi o motivo da sua confusão.