Jade Picon curte dia de sol em praia do Rio; veja as fotos

Rio - Jade Picon, de 21 anos, aproveitou o forte calor, desta quinta-feira, para colocar o bronzeado em dia na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A atriz, que está no ar como Chiara, em "Travessia", da TV Globo, mostrou muito estilo no local ao usar biquíni de crochê, óculos escuros e 'body chain', uma correntinha em volta da cintura. A beleza e boa forma da influenciadora digital também não passaram despercebidas. Na ocasião, a artista ainda tomou água de coco e posou para algumas fotos.

