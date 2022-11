Daiana Garbin e Tiago Leifert completam 10 anos de casados - Reprodução / Instagram

Publicado 17/11/2022 12:15

Rio - Daiana Garbin usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para comemorar seus 10 anos de união com Tiago Leifert. No Instagram, a jornalista escreveu um texto em homenagem ao apresentador, que segundo ela, não gosta de grandes declarações, e desejou passar muitos anos com ele.

"Eu gostaria de fazer uma homenagem para o meu marido porque hoje comemoramos 10 anos de casamento. Mas ele não gosta de homenagens. Então eu vou fazer mesmo assim!", iniciou Daiana. "Eu amo nosso amor. Eu amo você. Eu amo nós 3", disse, referindo-se à Lua, filha única do casal, de 2 anos de idade. "Mas acho 10 anos muito pouco. Quero bem mais!", acrescentou a jornalista.

Nos comentários do post, Leifert aproveitou para enviar uma resposta à esposa. "Eu topo!", escreveu, divertido.