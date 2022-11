Ludmilla vence Grammy Latino com álbum Numanice #2 - Reprodução Internet

Publicado 17/11/2022 19:28

Rio - Ludmilla não para de crescer no cenário internacional. Além de vencer entre os indicados ao Grammy Latino com o disco "Numanice #2", que concorria a Melhor Álbum de Samba/Pagode, a cantora contou uma novidade aos fãs. Nesta quarta (16), antes da premiação, a dona do hit "Rainha da favela" explicou que foi convidada para ser jurada da premiação.

No tweet de divulgação, Lud escreveu: "Tantas coisas aconteceram nos últimos dias que até esqueci de contar pra vocês que fui convidada pra fazer parte da Academia do Latin Grammy como membro votante. Feliz demais, nunca imaginei".

Em sua 23ª edição, o Grammy Latino é a premiação mais importante da música latina, e acontece nessa quinta-feira (17), em Las Vegas.

Na tarde que precede o evento, Ludmilla também compartilhou com seus seguidores que ganhou um 'gramofone de ouro'. Os organizadores começam a entrega em uma pré-cerimônia e uma das categorias que foram reveladas foi a de Melhor Álbum de Samba/Pagode. Ao agradecer seus fãs no Instagram, Lud escreveu: "Obrigada, obrigada e obrigada Deus! É nosso, Brasil! Numanice #2 é Grammy Winner. Feriado no Brasil hoje, car*lho!"