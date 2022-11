Marina Sena tem reação inusitada ao anunciar vitória de Chitãozinho e Xororó no Grammy Latino - rEPRODUÇÃO

Publicado 17/11/2022 23:08

Rio - Um vídeo da cantora Marina Sena viralizou nas redes sociais, nesta quinta-feira, pela reação da artista ao anunciar a vitória de Chitãozinho e Xororó no Grammy Latino. Em cerimônia realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos, a dona do hit "Por Supuesto" não escondeu sua chateação ao revelar que a dupla sertaneja venceu a disputa pelo prêmio de 'Melhor Álbum Sertanejo', que tinha Marília Mendonça e Maiara e Maraísa concorrendo com o disco "Patroas 35%".

"Nem a Marina acreditou nesse resultado", comentou uma usuária do Twitter. "Até ela sabia que era das patroas", disparou outro internauta. "Não é desmerecendo Chitãozinho e Xororó, mas o álbum deles não fez tanto sucesso quando o das patroas, elas que mereciam ter ganhado", opinou outra pessoa. Lançado em outubro de 2021, o projeto lançado por Marília com as irmãs Maiara e Maraisa foi o último disco antes da morte da cantora, vítima de um acidente aéreo, em novembro do mesmo ano.

Além de participar como apresentadora de uma das categorias, Marina Sena também fez sua estreia entre os indicados do Grammy Latino. A mineira de 26 anos concorria aos prêmios de 'Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa' e 'Melhor Canção em Língua Portuguesa', mas não venceu em nenhuma das categorias.

Confira:

