Publicado 17/11/2022 14:46

Rio - Ex-participante de "A Fazenda 13", Dynho Alves acusou a TV Record de contribuir para o término de seu casamento com MC Mirella. O funkeiro deixou um comentário em uma publicação que abordava os pesados desentendimentos entre os peões da atual edição e garantiu que a emissora manipulou para que sua relação de amizade com Sthe Mattos, na edição passada, virasse uma novela.

"Eu disse que um dia eles iriam pagar por todo mal que fizeram, acabaram com meu casamento e fizeram da minha vida um inferno. Somente pelos números, pela audiência, criaram uma novela para o Brasil acompanhar. Todos ali sabem da minha conduta lá dentro, produção, câmeras, produtores, enfim, todos, eu nunca saí para falar mal, só deixei nas mãos de Deus, levantei a cabeça e corri atrás do tempo perdido. O programa só bomba com brigas, discussões? Deixou de entregar entretenimento e só entrega baixaria", escreveu.