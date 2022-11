Fabio Porchat, Alinne Moraes, Paulo Gustavo e Cauã Reymond - Reprodução / Instagram

Publicado 17/11/2022 13:47 | Atualizado 17/11/2022 13:52

Rio - Fabio Porchat usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para resgatar duas fotos antigas em que aparece ao lado de Paulo Gustavo, que morreu em 2021 em decorrência das complicações da Covid-19, além de outros famosos. O humorista relembrou, no Instagram, o início da carreira artística na legenda dos cliques e garantiu elogios dos fãs.

"O Paulo ia me mandar uma mensagem aqui no Instagram pedindo pra apagar essas fotos, mas olha isso, não dá pra guardar um tbt desse, né?! (Risos) Lá da época de Infraturas!?", escreveu o artista na legenda das imagens em que também aparecem Alinne Moraes, Cauã Reymond, Luana Piovani e Malu Valle.

Nos comentários do post, a amiga Cacau Protásio aproveitou para mandar uma resposta. "Do jeito que ele é Ele, ele vai dar um jeito lá do céu, e vai te mandar uma carta psicografada", brincou a comediante. Fãs, por sua vez, também aproveitaram para enviar mensagens de carinho ao ator. "Meus dois ídolos juntos", declarou um internauta. "Que falta faz o Paulo Gustavo!", desabafou outra. "Todos lindos!", elogiou uma fã.