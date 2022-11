Lexa curte dia de sol em Angra dos Reis - Reprodução do Instagram

Lexa curte dia de sol em Angra dos ReisReprodução do Instagram

Publicado 17/11/2022 12:05

Rio - Lexa, de 27 anos, aproveitou a quinta-feira ensolarada para curtir um passeio de iate em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Com um biquíni fio-dental, a cantora renovou o bronzeado e exibiu o bumbum na nuca. Ela publicou um clique do momento de lazer no Instagram e arrancou suspiros dos internautas. "Sol, mar e um bom drink", escreveu a artista na legenda.

fotogaleria

Não demorou muito para fãs de Lexa reagirem. "Que mulher perfeita", comentou um. "Gostosa", opinou outro. "Corpo de milhões", disse uma terceira pessoa.

No mês passado, a cantora anunciou o término de seu relacionamento com MC Guimê. Os dois ficaram juntos durante sete anos. "Ninguém casa pensando em separar, até porque uma pessoa tão especial como você tá marcado na minha história. O fato é que, por meses tentamos ajustar as coisas, mas entendemos que o caminho é ficarmos separados", publicou ela, na ocasião.