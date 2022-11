Claudia Alencar conta que foi torturada pela Ditadura Militar - Reprodução

Claudia Alencar conta que foi torturada pela Ditadura MilitarReprodução

Publicado 17/11/2022 11:40

Rio - A atriz Claudia Alencar, de 72 anos, se emocionou ao falar sobre a Ditadura Militar em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", de Sérgio Mallandro. A artista contou que foi presa e torturada por conta de uma peça que criticava o regime.

fotogaleria

"Foram me buscar em casa. Me torturavam muito. Me puseram um capuz e já começaram a me pisotear no carro, me jogaram numa cela fria, lá em São Paulo. Uma cela onde a gente fazia as necessidades lá mesmo. Eram choques e mais choques. Me puseram num pau de arara...", iniciou, fazendo referência à barra de ferro em que os prisioneiros eram amarrados de cabeça para baixo.

"Chegaram a abusar de você sexualmente?", perguntou Sérgio Mallandro. "Eu não quero nem falar disso", respondeu Claudia, visivelmente emocionada. "Fiquei com muito medo. Não falei nada para os meus pais o que eu tinha sofrido. Estava machucada e [depois que sai da prisão] fiquei um mês sem sair do meu quarto", afirmou.

Ainda no bate-papo, a atriz contou que também já foi vítima de violência doméstica. "Violência me tira do sério. Eu vivi violência doméstica, e sai incólume de todas essas experiências. Eu saí viva, feliz, eu estou bem. Meu pai era violento, e eu também tive um namorado violento... Ele era violento", disse a atriz, contando que o namoro durou cerca de um ano. A artista disse que na época em que passou pelas agressões ainda não existia a Lei Maria da Penha.

"A gente sofria calada e não sabia que podia denunciar. Denunciem, meninas", finalizou.