Thiago Lopes afirma que Andressa Urach está internada em um hospital psiquiátrico Reprodução / Instagram / YouTube

Publicado 17/11/2022 08:37 | Atualizado 17/11/2022 08:40

Rio - Após a internação de Andressa Urach , Thiago Lopes, marido da modelo, e Marisete De Faveri, mãe dela, têm trocado uma série de acusações na internet. Marisete postou no YouTube um vídeo em que acusa Thiago de resolver toda a internação de Andressa sozinho, sem consultá-la. Thiago, então, postou uma série de prints de conversas nos Stories, do Instagram. Ele acusa Marisete de não querer que Andressa fosse internada após o surto psicótico. Segundo ele, Marisete queria que a filha fosse encaminhada para cura espiritual. Thiago postou também um áudio, que ele atribuiu a Andressa, em que ela supostamente estaria pedindo o sacrifício do filho do casal, Leon, de 9 meses.

"Quem não tem compromisso com a verdade tenta fazer acordo de como mentir. Cada um com suas versões. Ainda bem que me preveni dessa família doentia. Só quero distância. Disse que eu privava a Andressa da medicação dela. Agora me responda: quem priva Andressa Urach de alguma coisa? Por aí vocês percebem um vídeo recheado de mentiras. Pelo histórico você conhece a pessoa. Que tipo de mãe usufrui dos benefícios da prostituição da própria filha?", disparou Thiago Lopes.

"Aviso aos solteiros: tomem bastante cuidado na família que vocês estão entrando. Não comentam o mesmo erro que eu. Percebem por que Andressa Urach teve tantos problemas na infância que vieram a tirá-la do eixo hoje? Andressa não estava com depressão pós-parto e todo mundo sabe. Mais uma mentira. Nossa, como existe gente ruim e sem princípios. Chega a ser inacreditável. Adivinha quem não deixou a Andressa passar pelo tratamento e internação? Por isso ela veio surtar aqui em casa colocando a vida do meu filho em risco. Quanta irresponsabilidade de uma mãe!", continuou.

"A Andressa só está internada e recebendo tratamento adequado por causa de quem? A Andressa precisando de tratamento e olha o que o fanatismo faz", acusou o empresário, mostrando um print em que Marisete sugere a cura espiritual na Igreja Universal.

"E agora vem rasgar a boca falando que agora a Andressa está passando por tratamento adequado. Captaram a falsidade, pois antes ela havia falado que tinha que levar a Andressa para a Universal. E não permitiu a internação dela em Porto Alegre. Entenderam por que eu estava tão tranquilo, apesar do ataques?", completou.

"Um dos trechos propondo o sacrifício do meu filho. Tenho mais de 30 min de pura insensatez. Esse risco que eu, a minha mãe e o meu filho passamos não era pra ter ocorrido se ela tivesse sido internada em Porto Alegre, nos primeiros sinais do surto. Imagina o que ocorreria se eu não estivesse em casa?", finalizou Thiago, ao publicar o áudio.

Marisete acusa Thiago

No YouTube, Marisete De Faveri acusou o genro e disse que não concorda com nada que ele falou logo após o surto psicótico de Andressa. "Ela está trancada, sem poder se defender. Não concordo com nada que ele falou. Acordamos que só falaríamos (do surto) depois que ela saísse. Ela está bem, sendo tratada, com acompanhamento médico, com os devidos medicamentos. Antes estava sendo privada de tomar os medicamentos, porque Thiago acha que é frescura, preguiça", iniciou a mãe da modelo.

Ela contou também que Andressa Urach já vinha lidando com problemas psicológicos há algum tempo e que um curso de regressão foi o gatilho para o último surto. "Ela vem com depressão pós-parto, não foi tratada. Tive contato com ela todos os dias, porque Thiago foi viajar. Antes de ser internada ela estava em minha casa, conversamos sobre todos os assuntos, e acredito que logo logo ela vai voltar e ela vai falar pra vocês", disse.

"As pessoas me perguntam do gatilho e acho que tiveram vários, mas não me acho no direito de falar. Na semana que ela esteve aqui em Porto Alegre, ela teve um curso que faz regressão e isso mexeu com o psicológico dela. Quando fui buscá-la, nós fomos do curso pro hospital. Ela foi internada, a pressão dela estava altíssima, 20x19, foi tratada, medicada, passamos a noite lá no hospital e no sábado o médico fez a avaliação, ela estava bem, e ele liberou", relatou.

Marisete criticou Thiago por tornar o caso público sem consultá-la. "Thiago disse que ela teve um surto, que ia interná-la, aí eu disse que estava indo pra lá e ele disse que já tinha chamado a ambulância. Fui pro hospital, cheguei lá e não consegui vê-la. Thiago já tinha assinado tudo e só consegui falar com a médica que estava de plantão. Thiago está ameaçando tirar a guarda do Leon [filho de 9 meses do casal]. O bebê está com a avó paterna, mãe do Thiago. A gente tinha concordado de só colocar na mídia depois que ela saísse, ou nem colocar, depois que conversássemos com ela", afirmou.

Ela ainda acusou o genro de filmar o surto de Andressa para prejudicá-la. "Não sei qual o intuito de ele gravar ela tendo o surto. Estou bem decepcionada com ele. Um esposo que diz amar a pessoa, que deveria ajudar e não gravar a esposa tendo um surto. Mas só será resolvido depois que ela tiver alta. Obrigada por todas as mensagens que recebi, vi como minha filha é amada e ela não está sozinha. Ela tem apoio de todas as amigas, inclusive da família dela. Espero que continuem me ajudando nas orações e qualquer informação oficial sou eu que darei pra vocês", finalizou.