Filho e viúva de Gal Costa participam da Missa de Sétimo Dia da cantora em SP

Rio - Depois de uma Missa de Sétimo Dia no Rio , a cantora Gal Costa também foi homenageada com uma cerimônia em São Paulo, na noite desta quarta-feira. A artista morreu aos 77 anos , em sua casa, em São Paulo, na manhã do dia 9 de novembro. O velório da cantora foi realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alerj) e foi aberto ao público. O sepultamento foi fechado para amigos e familiares.