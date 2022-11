Amigos e familiares comparecem à Missa de Sétimo Dia da cantora Gal Costa, na Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira - Webert Belício / Ag. News

Publicado 16/11/2022 07:24 | Atualizado 16/11/2022 07:25

Rio - A Missa de Sétimo Dia da cantora Gal Costa foi realizada na Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira. Moreno Veloso, afilhado de Gal e filho de Caetano, se emocionou durante a cerimônia.

A atriz Sophie Charlotte e seu marido, Daniel de Oliveira, também foram prestar homenagem à cantora. Sophie viveu Gal Costa no filme "Meu Nome é Gal", previsto para estrear em 2023. A cantora Gal Costa, de 77 anos, uma das maiores vozes da música popular brasileira, morreu na última quarta-feira , em sua casa, em São Paulo.

velório da artista aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo e foi aberto ao público. O sepultamento foi fechado apenas para amigos e familiares. Gal Costa será homenageada com uma estátua na orla de Ipanema, na Zona Sul do Rio. O prefeito Eduardo Paes prometeu, através do Twitter, na última segunda-feira, acatar o pedido dos fãs da artista.

Baiana de Salvador, Gal Costa viveu durante 20 anos no Rio de Janeiro e tinha uma forte ligação com a cidade. Frequentadora assídua da Praia de Ipanema, na Zona Sul, a artista "batizou" as dunas formadas em 1972, na época da construção do emissário submarino da região. Ponto de encontro da artistas, intelectuais e surfistas, o local passou a ser chamado de Dunas da Gal. A artista também chegou a ter um apartamento no Vidigal.