Roberta Miranda anuncia recompensa para encontrar guitarra perdidaReprodução/Instagram

Publicado 15/11/2022 17:29

Rio - Roberta Miranda pediu ajuda aos seguidores para encontrar uma guitarra que perdeu há mais de um mês. Nesta segunda-feira, a cantora de 66 anos compartilhou uma postagem no Instagram anunciando uma recompensa para quem achar o instrumento e falou sobre o apego que tem ao objeto que foi extraviado após um show que realizou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no dia 11 de outubro.

"Se você sabe quem encontrou ou veio a encontrar minha guitarra, por favor, entrar em contato com minha equipe através dos canais que estão na bio!", pediu a artista. "Ela é muito mais que um objeto pra mim, é um símbolo do meu trabalho, esforço e dedicação à música brasileira! São 33 anos de história com essa guitarra. Não existe valor que pague o valor sentimental que ela tem pra mim!", declarou.

Na postagem, a sertaneja informou que está disposta a pagar a passagem de avião da pessoa que encontrar a guitarra, além de uma recompensa em dinheiro, sem valor definido. "Já tem mais de um mês do extravio e a guitarra ainda não encontrou sua dona! Só peço, por favor, quem encontrou devolva minha guitarra e será muito bem recompensado(a)!", finalizou. O instrumento que Roberta procura é do modelo Cramer Focus 3000 vermelha (série 63013).

