Jojo Todynho fala sobre ataques racistas que tem recebido após o fim de seu casamento - Reprodução Internet

Publicado 16/11/2022 12:24

Rio - A cantora Jojo Todynho fez um desabafo nos Stories, do Instagram, nesta terça-feira e lamentou o fato de estar recebendo muitas mensagens sobre o fim de seu casamento com Lucas Souza. De acordo com a artista, as pessoas estão "cobrando" uma reconciliação. "Quando uma mulher chega e dá um ponto final, ela tem os motivos dela. Quando uma mulher como eu prefere se calar em certas situações, é porque eu estou resguardando não só da força, do impacto também", disse Jojo.

"Eu peço encarecidamente a vocês. Não está gostando? Para de seguir, pode ficar lá. Mas não vem aqui, por favor, gente, em nome de Jesus, ficar falando coisas que vocês não sabem, ficar se metendo. Por favor, esquece isso. Estou pedindo de coração. Não está bom para vocês? Deixa de me seguir. Parece que as pessoas, porque fiquei um tempo quietinha, esqueceram tudo", reclamou.

Jojo também afirmou estar recebendo ataques racistas. "Felizmente, graças a Deus, eu sou uma mulher preta, e a gente vive em uma sociedade preconceituosa, racista, que não pode ver preto milionário, que acha que a gente está querendo se mostrar, fazer presepada, querendo mídia. Amor, mídia eu não preciso, eu sempre tive, nunca saí dela, seja boa ou ruim", garantiu.

"Então, é isso. Não gostou de alguma coisa? Vai com Deus, tchau. Só não enche a p*rra do meu saco, porque eu não tenho paciência. Eu sou o que eu mostro para vocês, eu sou isso aqui. Eu não visto capa, não", finalizou.