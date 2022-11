Fernanda Paes Leme fala sobre crush em Edmundo - Reprodução de vídeo

Publicado 16/11/2022 10:24

Rio - Fernanda Paes Leme, de 39 anos, recordou a paixão platônica que tinha pelo ex-jogador de futebol Edmundo na adolescência, durante o podcast "Quem Pode, Pod", que apresenta com Giovanna Ewbank. Ela ainda citou o encontro com o atleta anos depois e disse que deu um fora nele após receber uma cantada.

"Eu virei palmeirense na época do Edmundo animal, não só por causa do Edmundo, mas porque o Palmeiras estava no auge", começou a atriz, que recebeu o título de Musa do Brasileirão na época. "Imagina, menina! Eu era novinha, 15 anos, virei palmeirense, virei a casaca por um tempo. E eu tive uma paixão platônica, eu o adoro", admitiu.

Após alguns anos, Fernanda encontrou o ex-jogador de futebol e deu um fora nele. "Aí, depois, mais velha e tal, eu encontrei o Edmundo e contei na esportiva, aí ele: 'E aí, acabou essa paixão?'. Eu falei: 'Edmundo, não pira, né? Você é amigo do meu pai, me respeita!'", disse ela, aos risos.

Atualmente, a atriz e apresentadora está noiva de Victor Sampaio. O pedido de casamento foi feito em junho deste ano.

