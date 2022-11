Carlinhos Maia conta que sofreu abuso sexual na infância - Reprodução Internet

Publicado 16/11/2022 08:42

Rio - O influenciador Carlinhos Maia, de 31 anos, contou em entrevista ao podcast "PodCats", que sofreu abuso sexual quando era criança. Lucas Guimarães, ex-marido do artista e integrante do programa, foi quem tocou no assunto durante a entrevista.

"Nunca falei [publicamente], de fato, sobre isso. Mas sempre falei internamente, entre a gente. Não sei se pela situação da vila ou se pela situação daquele momento que eu vivi ali. Minha mãe tem uma vendinha, que ela ia trabalhar e eu ficava vendendo. Então, isso acontecia. Não é uma coisa que eu me sinta confortável em falar. Isso acontecia muito com pessoas próximas", iniciou.

"Era muito frequente, era uma coisa que acontecia muito. Numa fase da minha vida aconteceu muito. Então, eu era muito criança também. Eu ficava sozinho lá [na venda]. Então, os meninos mais velhos, os homens mais velhos da rua, sabe? Minha mãe, surda, que o povo chacoteava. Imagina uma criança ficar sozinha em casa e ter que trabalhar vendendo as coisas da casa e aí levavam essas coisas. E minha mãe chegava em casa e me dava uma pisa porque ela achava que eu tinha comido as pipocas, as coisas", continuou.

O influenciador disse que era ameaçado pelos abusadores. "Eles ameaçavam: 'Se você contar a alguém, vou dizer ao seu pai que você faz isso com a gente'. Eu tive fases felizes na infância, mas essas fases... eu só fui contar sobre isso depois de muito tempo", afirmou.

Carlinhos revelou que ainda encontra as pessoas que abusaram dele quando volta para a vila onde morou, em Penedo, no Alagoas. "São pessoas que, inclusive, eu até vejo quando vou na vila. Gente que é casada. Oxe, eu tenho episódios, assim, na cabeça, de ser quatro pessoas [praticando os abusos]. Real. Sem mentira. Isso não é pra comover ninguém, não, porque isso não é história bonita de comoção. Mas imagine, isso acontecia comigo e acontece com tanta gente, o tempo todo. Esse é um dos meus traumas, por exemplo, de pegar criança no colo. Eu não sou pedófilo, não é sobre isso. É que tanta coisa aconteceu comigo, que abomino a ideia de pensarem isso sobre mim", finalizou.