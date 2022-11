Seguidores brincam com Jade Picon sobre gravidez - Reprodução / Instagram

Seguidores brincam com Jade Picon sobre gravidezReprodução / Instagram

Publicado 16/11/2022 09:01 | Atualizado 16/11/2022 09:04

Rio - Jade Picon, de 21 anos, usou as redes sociais, na terça-feira, para pedir aos seguidores que a ajudassem a calcular quando foi sua última TPM. No Twitter, os internautas aproveitaram para fazer piadas, relacionando o pedido da ex-BBB com a possibilidade de uma gravidez.

fotogaleria

"Alguém lembra da última vez que eu disse que estava com TPM? Só para eu calcular umas coisinhas", questionou a influenciadora. "Está grávida, Jade? Faz um teste de sangue no postinho do seu bairro", brincou um usuário em resposta. "Espero que você esteja querendo calcular se está na TPM de novo (risos). Mas se não for isso, titia já ama", declarou outra, divertida. "Está querendo dizer alguma coisa para gente, Jadoca?", perguntou uma fã.

Após a repercussão do tweet, Jade aproveitou para esclarecer aos seguidores que não estava grávida, apenas gostaria de saber quando passaria pela tensão pré-menstrual. "(Risos) gente é só para ver quando eu vou estar de TPM de novo… Para eu já ir me preparando", explicou a ex-BBB.