Nicole Bahls faz desabafo ao revelar ter sido vítima de assédio sexualReprodução/YouTube

Publicado 15/11/2022 22:01

Rio - Nicole Bahls revelou ter sido vítima de assédio sexual durante sua participação no podcast "Quem Pode, Pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. No bate-papo que foi ao ar nesta terça-feira, a ex-Panicat desabafou sobre o situação desagradável que viveu ao ser abordada por um diretor de teatro que preferiu não citar o nome.

"Eu fui gravar uma entrevista, tinha um diretor de teatro que é superconhecido, mas não quero expor o nome dele. Ele enfiou a mão na minha saia, enfiou muito forte. Tinha muita gente olhando, me fez mal naquele momento, depois eu absorvi. Mas fiquei com medo de falar o que eu estava sentindo na época e perder o trabalho no 'Pânico'", contou ela.

A ex-participante de "A Fazenda" também abriu o jogo e deu sua opinião sobre o programa humorístico que lançou sua carreira na TV. "Perdeu o toque e ultrapassou os limites do humor. Quando o humor deixa alguém triste, ele deixa de ser humor. Como estava subindo a audiência, e a gente com 20 anos, ganhando dinheiro que a gente nunca tinha ganhado, então, [eu falava:] 'estou superfeliz aqui'", relembrou.

"Eu ficava lá feliz, eu era muito nova, não tinha maturidade para identificar a gravidade de muitas coisas que aconteciam ali. Nunca sofri assédio, tenho como uma família. A Sabrina (Sato) não preciso nem falar, mas quando eu vejo algum vídeo eu falo: 'Meu Deus'. O diretor estimulava aquela confusão (entre as panicats) para gerar conteúdo", contou a influenciadora.