Anitta - Reprodução Internet

Publicado 15/11/2022 16:49

Rio - Anitta usou as redes sociais, nesta terça-feira, para celebrar sua indicação ao prêmio de 'Artista Revelação' no Grammy 2023 . A cantora de 29 anos foi ao Instagram para comemorar a conquista, publicando um vídeo do momento em que seu nome é anunciado entre os concorrentes de uma das principais categorias da maior premiação da música internacional.

"Uau! Uau uau uau... Nunca na vida imaginei que esse momento chegaria. Eu sou do Brasil, gente... Sem palavras. Obrigada, obrigada, obrigada... Gratidão pra sempre. Ganhando ou perdendo, essa é a maior conquista que eu poderia imaginar. Muito amor aos outros indicados fazendo história", declarou a artista, na legenda da postagem.

E não demorou muito até que outros famosos compartilhassem mensagens parabenizando a carioca, que é a primeira mulher brasileira em 57 anos a disputar na categoria que reconhece nomes promissores no cenário internacional. "Maravilhosa! Muito merecido", comentou Claudia Raia. "É seu, minha companheira", disse João Guilherme. "Minha camisa 10 é você", brincou Marina Sena.

A indicação ao Grammy de 'Artista Revelação' vem no mesmo ano em que a Poderosa recebeu destaque internacional com o single "Envolver", que atingiu o topo do Spotify Global, em março deste ano. A faixa também rendeu indicações ao Grammy Latino, nas categorias de "Gravação do Ano" e "Melhor Interpretação de Reggaeton". Em agosto, Anitta se tornou a primeira brasileira a vencer o MTV Video Music Awards (VMA), como "Melhor Latina".

A cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá no dia 5 de fevereiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Confira: