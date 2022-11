Arthur Picoli - Reprodução / Instagram

Publicado 15/11/2022 12:32 | Atualizado 15/11/2022 12:36

Rio - Arthur Picoli, de 28 anos, bebeu demais e, pelo que parece, perdeu a consciência em alguns momentos. O ex-participante do "Big Brother Brasil 21", da TV Globo, contou para os fãs, através do Twitter, nesta terça-feira, que fez um pix no valor de R$ 20 mil e só percebeu o ocorrido na madrugada do dia seguinte. Na rede social, ele mostrou o comprovante da transferência para seus admiradores, sem revelar o 'sortudo' que recebeu a grana, e ainda fez uma promessa.

"Parei de beber. Para quê eu fui fazer um PIX de 20K às 4:17 da manhã?", escreveu ele no Twitter, aos risos. Os internautas logo reagiram: "É bom ser rico, né!? Porque até o limite de envio de dinheiro na madruga é maior! O meu é só 1000 conto, como se eu tivesse 1000 conto pra enviar pra alguém", opinou uma internauta. Outro usuário da rede social comentou: "Pensando aqui num jeito de te mandar a minha chave Pix. Vai que você tem um momento de extrema generosidade, né?", brincou.