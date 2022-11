Sthe Matos volta para casa acompanhada por Kevi Jonny após acidente de ônibus - Reprodução/Instagram

Sthe Matos volta para casa acompanhada por Kevi Jonny após acidente de ônibusReprodução/Instagram

Publicado 15/11/2022 21:02 | Atualizado 15/11/2022 21:02

Rio - Sthefane Matos usou o Instagram, nesta terça-feira, para celebrar sua volta para casa depois de receber alta do hospital onde estava internada desde a última sexta-feira. A ex-participante de "A Fazenda 13", da Record TV, deixou a unidade de saúde em uma cadeira de rodas após fraturar cinco vértebras no acidente de ônibus que sofreu junto com o namorado, o cantor Kevi Jonny

"Voltando pra casa... Toda glória seja dada a Deus que até aqui me sustentou e me livrou de todo mal. Deus é fiel", escreveu a influenciadora, na legenda de uma sequência de fotos em que aparece com Kevi. O sertanejo também registrou o momento nos Stories de seu próprio perfil: "Bom dia, vamos para casa com Deus! Coração grato por tudo", declarou o artista.

No sábado, Sthe contou detalhes do acidente que sofreu quando o ônibus que transportava a equipe do namorado tombou na BR-242, na altura da cidade de Cristópolis, na Bahia. "No acidente, eu fui arremessada para dentro do bagageiro do ônibus. Levei uma pancada muito forte na cabeça e nas costas e desmaiei no momento da batida. Segui desacordada por um tempo e quando acordei, já na ambulância, estava com muitas dores e perdendo muito oxigênio, mas os médicos conseguiram me deixar estável", relembrou ela.

Kevi também usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs. "Continuamos bem. Fazendo só os últimos exames. A maioria da equipe já teve alta. Alguns vão precisar passar por cirurgias, mas nada grave, graças a Deus. Agora é esperar o tempo desse trauma e pedir paciência e força", afirmou.