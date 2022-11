Milton Nascimento - Marcelo Sá Barretto/ Agnews

Publicado 15/11/2022 18:12 | Atualizado 15/11/2022 18:22

Rio - Milton Nascimento usou as redes sociais, nesta terça-feira, para agradecer pelas mensagens carinhosas que recebeu após sua despedida dos palcos . Aos 80 anos, o cantor realizou o último show de sua carreira no domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte. A apresentação final de Bituca foi marcada pela homenagem a Gal Costa, que morreu na última quarta-feira, em São Paulo.