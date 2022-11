Ana Maria Braga publica vídeo após passar por cirurgia - Reprodução do Twitter

Publicado 15/11/2022 13:47 | Atualizado 15/11/2022 13:50

Rio - Ana Maria Braga, de 73 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para tranquilizar os fãs após ser submetida a uma cirurgia vascular, em um hospital de São Paulo, na última sexta-feira, para tratar uma sequela da radioterapia que fez em 2001, quando lutava contra um câncer colorretal. A apresentadora publicou um vídeo no Twitter agradecendo a preocupação de todos e ressaltou que está bem e em casa.

"Estou passando por aqui, aproveitando o feriado que está todo mundo em casa. Quero agradecer o carinho de todo mundo, a preocupação dos amigos, dos nossos seguidores. Seguimores (sic), como a gente fala aqui. Muito obrigada, mesmo. Já estava com esse problema há algum tempo e fui a um [médico] vascular, e ele disse que eu precisaria de uns dois ou três dias para ficar bem. Aproveitei que tenho dois meninos maravilhosos, Talitha e Fabrício, que poderiam ficar no feriado. Como não vai ter programação na semana que vem, pensei em também descansar", explicou ela.

A apresentadora ressaltou que está bem e em casa. "Marquei para sexta-feira passada [a cirurgia]. Mas estou em casa, numa boa. Já estou pensando em como ajeitar a decoração do natal com a copa do mundo. Desejo a todos uma excelente semana, um lindo feriado, e dizer que vou ficar morrendo de saudades, mas a gente vai se falando por aqui", finalizou.

